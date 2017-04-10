В калифорнийской школе произошло убийство - самоубийство

В полиции сообщили, что угроза в школе нейтрализована

В городе Сан-Бернардино, штат Калифорния, в результате стрельбы в школе погибли двое взрослых, два ученика госпитализированы.

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на NBC News, стрельба произошла в здании начальной школы North Park.

"Мы полагаем, что это убийство-самоубийство. Произошло в классе. Двух учеников отправили в больницу", - сообщил начальник полиции Сан-Бернардино Джаррод Бургуан.

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В полиции сообщили, что угроза в школе нейтрализована.

Напомним, в городе Сан-Бернардино в Калифорнии в декабре 2015 года произошла стрельба на территории центра для людей с ограниченными возможностями. В атаке участвовали два стрелка — Саид Ризуан Фарук и его девушка Ташфен Малик. В результате 14 человек погибли и 17 получили ранения.