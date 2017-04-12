Россия может достичь прогресса в выполнении Минских соглашений путем деэскалации насилия на востоке Украины

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что российская агрессия в Украине остается препятствием для улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой.

Как передает УНИАН, об этом он заявил в среду, 12 апреля, по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Тиллерсон отметил, что Россия может достичь прогресса в выполнении Минских соглашений путем деэскалации насилия на востоке Украины и принятия мер для отвода вооруженных сил подконтрольных ей боевиков и тяжелого вооружения, чтобы "наблюдатели ОБСЕ могли выполнить свою роль".

Говоря о ситуации в Сирии, госсекретарь США заявил, что Асад в прошлом использовал бомбы с использованием хлора и другое химическое оружие более 50 раз. При этом, Тиллерсон подчеркнул, что уверен в своих выводах.

Он констатировал, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся "на дне" и характеризуются серьезным недоверием.

Напомним, США не допустят пакетных договоренностей по Украине и Сирии.