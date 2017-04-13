Россия официально отказалась показывать украинское Евровидение

Вариант замены Самойловой на другого исполнителя, на взгляд Первого канала, даже не может рассматриваться

Российский "Первый канал" решил не транслировать конкурс "Евровидение" из-за недопуска Юлии Самойловой на территорию Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

"Сегодня "Первый канал" получил письмо Европейского вещательного союза, сообщающее о том, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в конкурсе, со ссылкой на решение специальных служб Украины, — отмечается в сообщении.

"Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает нам вариант удаленного участия Юлии Самойловой либо ее замену на другого участника. Мы считаем и тот, и другой вариант неприемлемым. Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса. Вариант замены Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться. В сложившейся ситуации Первый канал не считает возможным транслировать конкурс Евровидение-2017", — сообщила его пресс-служба.

Напомним, 12 марта СБУ запретила российской певице Юлии Самойловой въезд на территорию Украины из-за того, что артистка выступала на территории Крыма. Организаторы конкурса — Европейский вещательный союз — неоднократно обращались к властям Украины с просьбой пойти на компромисс, однако решение так и не было найдено.