На этот раз происшествие случилось на Васильевском острове

Взрывное устройство в руках 17-летнего студента Санкт-Петербургского государственного технологического института сработало на крыльце главного входа в библиотеку им. Чернышевского на Кима,4, которая находится на Васильевском острове.

Об этом "Фонтанке" сообщили очевидцы.

Студент подошел к входу библиотеки, у него был на спине рюкзак. Он долго в нем копался, и в какой-то момент раздался взрыв.

Пока специалисты не могут установить состав устройства, которое взорвалось. По предварительной информации, оно было безоболочное и без поражающих элементов.

По словам сотрудников магазина, расположенного рядом, они услышали громкий хлопок и выбежали на улицу.

На крыльце библиотеки они увидели пострадавшего молодого человека и много крови. Скорая помощь, отмечают очевидцы, прибыли на место очень быстро. По предварительным данным, у пострадавшего – травматическая ампутация кисти, вторую руку, скорее всего удастся спасти. Юноша находится в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, в Следкоме РФ заявляют о задержании восьми причастных к взрыву в метро Санкт-Петербурга.