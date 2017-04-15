В результате наводнения, вызванного мощными ливнями на северо-западе Ирана, погибли по меньшей мере 25 человек.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Al Arabiya.
16 человек пропали без вести. Много домов пострадали от подтопления. Представители власти опасаются, что если дожди продолжатся, то количество жертв может возрасти.
По данным СМИ, разлившиеся реки затопили дороги, многие пострадавшие находились в своих автомобилях, которые уносила вода.
Напомним, Евросоюз официально продлил санкции в отношении Ирана.