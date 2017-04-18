Американскую рабочую визу получить станет сложнее

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что президент США подпишет указ "Покупай американское, нанимай американцев", в котором будет содержаться призыв к строгому выполнению всех законов по въезду в США рабочих из-за рубежа с целью повышения зарплаты и уровня трудоустройства для американских работников.

Помимо этого, данный указ позволит увеличить долю американских товаров в государственных закупках.

В указе Трампа будет содержаться призыв к министерствам труда, юстиции и внутренней безопасности, а также Госдепу США о необходимости принятия мер в отношении мошенничества и эксплуатации в иммиграционной системе для защиты работников из США. Указанные ведомства должны будут предложить изменения для визовой программы H-1B, в рамках которой выдаются рабочие визы иностранцам некоторых профессий, требующих высокого уровня образования. Речь идет, в частности, об ученых, инженерах и программистах. Согласно указу, рабочую визу должен получать "наиболее квалифицированный или высокооплачиваемый кандидат".

Отметим, в 2016 году число заявок на визу H-1B составило 236 тысяч.

Напомним, Австралия отменяет 4-летние рабочие визы.