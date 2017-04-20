Под Алеппо заблокировали автобусы с тремя тысячами беженцев, - правозащитники

Более трех тысяч сирийцев, эвакуирующихся из осажденных городов, в ночь на 20 апреля были заблокированы в автобусах на контрольно-пропускном пункте Рашидин вблизи Алеппо, который контролируют повстанцы. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные расположенного в Лондоне Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека.

"Повстанцы, которые выступают в сирийском конфликте против правительства Башара Асада, заявили, что пропустят около 60 автобусов с эвакуированными только после того, как правительство освободит более 700 заключенных из их рядов и доставит их в подконтрольные повстанцам регионы", - говорится в сообщении.

Автобусы перевозили людей из двух городов с преимущественно шиитским населением - Фуи и Кафраи. Оба города расположены на северо-западе провинции Идлиб, подконтрольной правительству, но окружены повстанцами.

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Напомним, эвакуация из четырех городов Сирии, находящихся в осаде, началась 14 апреля. Это стало выполнением принятых в конце марта договоренностей между сторонами конфликта. В соответствии с ними, эвакуации подлежат два города с преимущественно шиитским населением - Фуа и Кафрая. В обмен на это сирийское правительство разрешило эвакуацию двух городов с суннитским населением - Забадани и Мадаи. Последние расположены недалеко от границы с Ливаном и их контролируют повстанцы, однако блокируют извне правительственные войска и их союзники. Эвакуация в четырех городах началась одновременно.

Это уже не первая задержка процесса эвакуации из-за противоречий между сторонами конфликта от начала процесса. 15 апреля на заблокированные вблизи Алеппо автобусы с эвакуированными из Фуи и Кафраи было совершено нападение. По данным правозащитников, в результате атаки смертника тогда погибли 126 человек, из которых около 70 - дети.