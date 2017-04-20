Свидетели Иеговы признаны в России экстремистами

Верховный суд России признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией.
Ее деятельность на территории РФ запрещена.
Об этом передают российские СМИ.
Также суд обратил имущество организации в доход государства. Таким образом были удовлетворены исковые требования Минюста России.
В своем иске Минюст указывал на выявленные в ходе внеплановой проверки различные нарушения при осуществлении деятельности организации, в том числе федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". Ведомство просило признать организацию и 395 ее отделений экстремистскими, запретить их деятельность и конфисковать имущество.
В самой организации заявили, что будут обжаловать это решение.
Напомним, российский митрополит назвал балет "Щелкунчик" оккультной постановкой.