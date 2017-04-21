Подозреваемым во взрыве у автобуса ФК "Боруссия" оказался россиянин

Немецкие власти подтвердили информацию, что задержанный по подозрению в организации взрыва у автобуса футбольной команды "Боруссия" 28-летний Сергей В. имеет паспорт РФ.

Об этом сообщают мировые СМИ.

При этом он также он является гражданином Германии и последнее время проживал в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Как сообщает издание Bild, в момент взрыва мужчина находился неподалеку, в отеле, — притом в той части здания, откуда открывался вид на место происшествия. Подозрение у сотрудников отеля Сергей В. вызвал из-за своего поведения. Как уточняют журналисты, сразу после взрыва, пока напуганные постояльцы и гости побежали кто куда, россиянин спокойно отправился в ресторан и заказал бифштекс.

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Кроме того, подозрения на россиянина пали и из-за его финансовых операций. В частности мужчина взял потребительский кредит в одном из немецких банков на сумму 78 тысяч евро. На эти деньги он купил 15 тысяч акций дортмундской "Боруссии". А документы о покупке, должны быть направлены не раньше 17 июня по адресу отеля, в котором находился в момент взрыва россиянин. По мнению прокуратуры, Сергей В. намеревался спекулировать резким скачком стоимости акций футбольной команды, если бы ее члены погибли или серьезно пострадали во время взрыва. Эта версия рассматривается в настоящий момент как основная.

Напомним, взрыв прогремел перед игрой четвертьфинала Лиги чемпионов 11 апреля, в рамках которой "Боруссия" должна была встретиться с "Монако". Недалеко от автобуса дортмундской команды сработали сразу три взрывных устройства. В результате пострадал защитник клуба Марк Бартра, у него диагностировали перелом правого запястья.