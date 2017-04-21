В Сирии завершилась эвакуация из четырех осажденных городов

В Сирии завершилась эвакуация мирных жителей и повстанцев из четырех осажденных армией Асада городов на севере страны. Об этом сообщает Радио Свобода.

"В рамках договоренности между воюющими сторонами тысячи людей - мирные жители и повстанцы с семьями - доставлены в Алеппо, который находится под контролем правительственных сил", - указывается в публикации.

Эвакуацию приостанавливали на 48 часов - до достижения соглашения между Дамаском и вооруженной оппозицией, которая потребовала освободить из тюрем 750 своих соратников. 21 апреля будут отпущены 500 из них, остальные 250 выйдут на свободу позже. Такие данные приводят сирийские правозащитники.

Напомним, 15 апреля более 100 человек погибли в результате взрыва около автобусов с мирными жителями, следовавших из осажденных городов - в Алеппо. По данным Дамаска, нападение совершил смертник, однако ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственности за взрыв.