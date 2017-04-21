В Сирии завершилась эвакуация из четырех осажденных городов

В Сирии завершилась эвакуация мирных жителей и повстанцев из четырех осажденных армией Асада городов на севере страны. Об этом сообщает Радио Свобода.
"В рамках договоренности между воюющими сторонами тысячи людей - мирные жители и повстанцы с семьями - доставлены в Алеппо, который находится под контролем правительственных сил", - указывается в публикации.
Эвакуацию приостанавливали на 48 часов - до достижения соглашения между Дамаском и вооруженной оппозицией, которая потребовала освободить из тюрем 750 своих соратников. 21 апреля будут отпущены 500 из них, остальные 250 выйдут на свободу позже. Такие данные приводят сирийские правозащитники.
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Напомним, 15 апреля более 100 человек погибли в результате взрыва около автобусов с мирными жителями, следовавших из осажденных городов - в Алеппо. По данным Дамаска, нападение совершил смертник, однако ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственности за взрыв.