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Главная » Мир » Президент Китая призвал Трампа к сдержанности в отношении КНДР

Президент Китая призвал Трампа к сдержанности в отношении КНДР

Президент Китая призвал Трампа к сдержанности в отношении КНДР
Си Цзиньпин и Дональд Трамп / Фото: businessinsider.com

Нужно избегать шагов, которые могут усугубить напряженность

24.04.17 271
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Президент Китая Си Цзиньпин сказал в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, что надеется на сдержанность всех сторон в вопросе Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайские СМИ, передает РБК-Украина.

Си Цзиньпин призвал Дональда Трампа к сдержанности в отношении КНДР. Он отметил, что Китай выступает против всего, что противоречит резолюциям Совета безопасности ООН.

Также лидер Китая добавил, что все стороны должны избегать шагов, которые могут усугубить напряженность.

Напомним, Дональд Трамп ранее распорядился, чтобы ударная группа флота США отправилась в акваторию у берегов Корейского полуострова в ответ на усиливающуюся напряженность по поводу испытаний ядерного оружия и ракет в Северной Корее и ее угрозы нападения на США и их азиатских союзников.

Северная Корея заявила о готовности затопить авианосец США.

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