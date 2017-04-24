Президент Китая призвал Трампа к сдержанности в отношении КНДР

Нужно избегать шагов, которые могут усугубить напряженность

Президент Китая Си Цзиньпин сказал в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, что надеется на сдержанность всех сторон в вопросе Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайские СМИ, передает РБК-Украина.

Си Цзиньпин призвал Дональда Трампа к сдержанности в отношении КНДР. Он отметил, что Китай выступает против всего, что противоречит резолюциям Совета безопасности ООН.

Также лидер Китая добавил, что все стороны должны избегать шагов, которые могут усугубить напряженность.

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Напомним, Дональд Трамп ранее распорядился, чтобы ударная группа флота США отправилась в акваторию у берегов Корейского полуострова в ответ на усиливающуюся напряженность по поводу испытаний ядерного оружия и ракет в Северной Корее и ее угрозы нападения на США и их азиатских союзников.

Северная Корея заявила о готовности затопить авианосец США.