В Черном море пропали без вести 15 российских военных

45 человек были спасены

В результате столкновения российского военного корабля с грузовым судном в Черном море пропали 15 российских солдат.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Daily Sabah. По информации издания, 45 военных были спасены.

Исследовательский корабль "Лиман", входящий в состав Черноморского флота ВМФ России, столкнулся с другим судном в акватории Черного моря. Так об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В результате столкновения "Лиман" получил пробоину.

— 27 апреля в юго-западной части Черного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" в результате столкновения с судном "Ашот-7" получило пробоину правого борта ниже ватерлинии, — говорится в сообщении ведомства. О потерях среди личного состава Минобороны РФ пока не сообщает.

Напомним, Украина готова купить старые корабли стран НАТО.