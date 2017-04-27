В Черном море пропали без вести 15 российских военных

В результате столкновения российского военного корабля с грузовым судном в Черном море пропали 15 российских солдат.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Daily Sabah. По информации издания, 45 военных были спасены.
Исследовательский корабль "Лиман", входящий в состав Черноморского флота ВМФ России, столкнулся с другим судном в акватории Черного моря. Так об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
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В результате столкновения "Лиман" получил пробоину.
— 27 апреля в юго-западной части Черного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" в результате столкновения с судном "Ашот-7" получило пробоину правого борта ниже ватерлинии, — говорится в сообщении ведомства. О потерях среди личного состава Минобороны РФ пока не сообщает.