В Молдове задержали министра по делу о коррупции

Юрия Киринчука подозревают в причастности к нецелевому использованию средств европейских фондов

Министр транспорта Молдовы Юрие Киринчук задержан на трое суток офицерами молдавского Национального центра по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает Укринформ.

Задержание произведено в рамках расследования уголовного дела, связанного с нецелевым использованием средств европейских фондов в Молдове.

Как сообщила руководитель пресс-службы Центра Анжела Старински, глава Минтранса доставлен для допроса в Центр по борьбе с коррупцией.

По словам Старински, в рамках этого уголовного дела несколькими часами ранее уже задержаны исполняющий обязанности руководителя Управления автомобильных дорог Вячеслав Телеман, а также директор и администратор двух коммерческих структур.

Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее в рамках уголовных дел о коррупции были задержаны заместитель министра экономики Молдовы Валериу Трибой и министр сельского хозяйства и продовольствия Эдуард Грамма.

Напомним, 20 апреля суд Кишинева приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 18 годам лишения свободы. Его обвиняли в отмывании более $20 млрд из России через молдавские банки.