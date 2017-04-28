В Германии запретили госслужащим и судьям носить никаб и паранджу

Нижняя палата немецкого парламента приняла законопроект, запрещающий госслужащим, судьям и военным носить на работе мусульманские головные уборы никаб и паранджу.
Об этом сообщают мировые СМИ.
Головные уборы, закрывающие лицо, противоречат «принципу нейтральности», которого обязаны придерживаться госслужащие, говорится в обосновании законопроекта.
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Законопроект также обязывает мусульманок фотографироваться на документы с открытым лицом. Кроме того, они должны будут открывать лицо по обоснованным требованиям сотрудников правоохранительных органов, например, для подтверждения личности при проверке документов.
Перед тем, как законопроект вступит в силу, его должна одобрить верхняя палата парламента Германии.
Напомним, более тысячи граждан Турции попросили убежище в Германии.