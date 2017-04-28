Макрон не подпускает к себе российские СМИ

Причина в том, что они систематически лгут

Россия обвинила кандидата в президенты Эммануэля Макрона в дискриминации и нарушении свободы слова после того, как его команда запретила российским СМИ освещать его избирательную кампанию. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Guardian.

В частности, российские государственные СМИ Sputnik и RT не получат доступ к самому кандидату и ко всем событиям, связанных с ним. Такую информацию подтвердил пресс-секретарь Макрона.

Кроме того, в команде кандидата в президенты уже заявляли, что его сайт, базы данных и компьютерные сети постоянно находятся под хакерскими атаками из России.

"Систематическое и методическое распространение лжи - вот в чем проблема", - сказал пресс-секретарь Макрона.

"Если это создаст проблемы с Кремлем, они станут предметом открытой дискуссии в случае, если наш кандидат победит", - добавил он.

При этом пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала решение команды Макрона дискриминацией против российских СМИ и призвала действующую власть Франции и международные организации проследить за соблюдением свободы слова во время второго тура президентской гонки.

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля. Согласно окончательным данным голосования, независимый кандидат Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, кандидат ультраправых Ле Пен заручилась поддержкой 21,53% голосов избирателей.

Таким образом, именно Макрон и Ле Пен прошли во второй тур выборов президента, который состоится 7 мая.