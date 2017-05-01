Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В Великобритании задержаны семеро украинцев

В Великобритании задержаны семеро украинцев

В Великобритании задержаны семеро украинцев
Фото: Ipswich Star/CONTRIBUTED

Посольство принимает меры для надлежащего консульского сопровождения инцидента

01.05.17 304
1000

В Министерстве иностранных дел подтвердили информацию о задержании семерых украинцев, пытавшихся нелегально попасть в Великобританию.

Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.

"Британская пограничная служба подтвердила задержание 30 апреля у г.Орфорд семерых граждан Украины во время нелегального пересечения границы Великобритании", - говорится в сообщении.

Вместе с тем посольство принимает меры для надлежащего консульского сопровождения этого инцидента с целью защиты прав граждан Украины.

Отметим, ранее издание Ipswich Star сообщило о задержании семерых человек, вероятно, украинцев, по подозрению в нелегальной иммиграции.

Они задержаны после того, как их яхта села на мель у побережья в графстве Саффолк в воскресенье, 30 апреля.  Яхта подала сигнал бедствия. Местным спасателям удалось доставить парусную лодку в Орфорд, куда уже прибыла береговая охрана и пограничная служба.

Напомним, лидеры ЕС утвердили основные принципы переговоров насчет Brexit.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Странам-членам ЕС запретили вести сепаратные переговоры с Британией по BrexitЛидеры ЕС утвердили основные принципы переговоров насчет BrexitБританский инженер предложил строить дороги из переработанного мусора

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 8394
  2. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 7844
  3. Денег нет. Какая пенсионная реформа нужна Украине 5117
  4. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 5616
  5. Главный экспонат. Что общего у статуи бога Тота и обгоревшего на Майдане фонаря 1734
  6. Долгая дорога к звёздам. Космическая одиссея украинца Ярослава Пустового 2339
  7. Благословенная миссия. Почему американка Брия Блессинг поёт на передовой в АТО 2736
  8. Вулкан по имени Сутин. Почему Ральф Дутли всем путешествиям предпочитает воображаемые 1389
  9. Между бедой и красотой. Зачем идти на выставку "Чистое искусство" в "Мыстецьком арсенале" 1788
  10. Гори, гори ясно. 5 лучших книг апреля 1409
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 5823 / 7802
  2. В штабе АТО рассказали и показали подлую тактику оккупантов в Донбассе 2340 / 2542
  3. Присмотритесь. 9 признаков того, что вы имеете дело с манипулятором 2044 / 2355
  4. Эксперты рассказали, как мог победить Кличко 2037 / 2311
  5. Продукты-убийцы. 9 продуктов, способных вызывать рак 1975 / 4209
  6. Порошенко лишил гражданства Украины более 18 тысяч человек 1684 / 1948
  7. Первым пациентом с пересаженной головой станет китаец 1291 / 1492
  8. В Украине снижены социальные нормативы на услуги ЖКХ 1175 / 1362
  9. В Украине повысился прожиточный минимум 950 / 1080
  10. Кличко - Джошуа: молодость победила опыт 920 / 1006
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 20 / 7802
  2. Присмотритесь. 9 признаков того, что вы имеете дело с манипулятором 11 / 2355
  3. Продукты-убийцы. 9 продуктов, способных вызывать рак 10 / 4209
  4. Гройсман заявил, что доходы украинцев увеличились на треть 7 / 387
  5. Первым пациентом с пересаженной головой станет китаец 7 / 1492
  6. По следам Тараса Бульбы. Путешествие в Дубенский замок 5 / 682
  7. В штабе АТО рассказали и показали подлую тактику оккупантов в Донбассе 5 / 2542
  8. Бабочки-путешественницы. Открытки, которые 100 лет назад покорили мир 5 / 383
  9. Гори, гори ясно. 5 лучших книг апреля 5 / 1409
  10. Когда разруха не в головах. Что мешает Украине стать богатой страной 3 / 637
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.