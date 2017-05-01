В Великобритании задержаны семеро украинцев

В Министерстве иностранных дел подтвердили информацию о задержании семерых украинцев, пытавшихся нелегально попасть в Великобританию.
Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.
"Британская пограничная служба подтвердила задержание 30 апреля у г.Орфорд семерых граждан Украины во время нелегального пересечения границы Великобритании", - говорится в сообщении.
Вместе с тем посольство принимает меры для надлежащего консульского сопровождения этого инцидента с целью защиты прав граждан Украины.
Отметим, ранее издание Ipswich Star сообщило о задержании семерых человек, вероятно, украинцев, по подозрению в нелегальной иммиграции.
Они задержаны после того, как их яхта села на мель у побережья в графстве Саффолк в воскресенье, 30 апреля. Яхта подала сигнал бедствия. Местным спасателям удалось доставить парусную лодку в Орфорд, куда уже прибыла береговая охрана и пограничная служба.
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