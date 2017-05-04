В Сомали силовики по ошибке застрелили министра

В Сомали сотрудники сил безопасности застрелили министра по общественной работе Абдуллахи Шейха Абаса, приняв его за вооруженного исламиста. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

31-летний Абас был убит в собственном автомобиле вблизи президентского дворца в столице страны Могадишо.

После убийства министра президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед отменил свой визит в Эфиопию. Глава государства не комментировал обстоятельства убийства Абаса, но сказал, что приказал министрам силовых ведомств немедленно разобраться в истоках этой прискорбной трагедии, а также провести расследование в отношении злоумышленников.

Министр информации Сомали Абдирахман Осман заявил, что несколько человек были арестованы.

В полиции пояснили, что полицейский патруль наткнулся на автомобиль, блокирующий дорогу и, подумав, что им управляют боевики, открыл огонь.

По данным ВВС, убитый министр вырос в лагере Дадааб в Кении, где живут сотни тысяч сомалийцев, бежавших от гражданской войны в своей стране. В ноябре 2016 года он стал самым молодым министром в Сомали.