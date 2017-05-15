США обвинили режим Асада в массовых казнях заключенных

В военной тюрьме Сайднайя вешают более 50 заключенных в день, тела сжигают

Администрация президента США Дональда Трампа 15 мая обвинила правительство Сирии в проведении массовых убийств тысяч заключенных и сожжении тел в большом крематории за пределами Дамаска. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

В Госдепартаменте США утверждают, что в военной тюрьме Сайднайя, расположенной за пределами Дамаска, в день вешают более 50 заключенных. Многие тела после этого, по данным Госдепа, сжигают в крематории.

"Мы считаем, что возведение крематория является попыткой скрыть масштабы массовых убийств, которые происходят в тюрьме Сайднайя", - заявил высокопоставленный дипломат США Стюарт Джонс.

Госдепартамент представил спутниковые снимки, на которых видно здание, модифицированное для поддержки крематория. Фотографии сделаны в течение нескольких лет, начиная с 2013 года.

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Представляя фотографии, Джонс сказал, что правительство президента Сирии Башара Асада "перешло на новый уровень безнравственности" при поддержке России и Ирана, и призвал обе страны использовать свое влияние на Сирию, чтобы создать надежный режим прекращения огня и начать политические переговоры.