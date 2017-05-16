Walt Disney не будет платить выкуп хакерам за новый фильм

Об этом пишут мировые СМИ со сылкой на CNBC, которая цитирует заявление главы студии Боба Айгера.

По его словам, злоумышленники потребовали внушительную сумму в биткоинах. Если их требования не будут выполнены, то хакеры обнародуют сначала пятиминутный отрывок фильма, а затем будут публиковать в открытом доступе 20-минутные отрывки.

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О каком фильме идет речь, не известно, однако, по словам Айгера, компания не намерена платить выкуп.

Вероятно, речь может идти о фильме "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", который выходит в американский прокат 26 мая.

Кроме того, хакеры могли заполучить анимационный фильм студии Pixar "Тачки-3", который появится в кинотеатрах 16 июня. Две предыдущие части мультфильма принесли создателям более 1 миллиарда долларов.

Напомним, от глобальной кибератаки пострадали более 100 стран.