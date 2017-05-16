Европа может отказаться предоставлять разведданные США из-за передачи Трампом секретной информации РФ

Высокопоставленный чиновник разведки одной из европейских стран сообщил, что его страна может прекратить делиться информацией с Соединенными Штатами. Об этом на условиях анонимности он заявил в комментарии Associated Press, передает Европейская правда.
По его словам, его страна пойдет на такой шаг, если будет найдено подтверждение того, что президент Дональд Трамп поделился секретной информацией с российскими официальными лицами.
Чиновник говорил только при условии, чтобы ни он, ни его страна не были идентифицированы, поскольку у него не было разрешения обсуждать этот вопрос публично.
Чиновник отметил, что поступок Трампа "может быть риском для наших источников".
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Напомним, ранее издание Washington Post сообщило, что президент США Дональд Трамп на прошлой неделе во время встречи в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым раскрыл ему сверхсекретную информацию о "Исламском государстве".
Сам Трамп считает, что имел право делиться информацией на переговорах с Россией.