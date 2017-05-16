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Главная » Мир » Европа может отказаться предоставлять разведданные США из-за передачи Трампом секретной информации РФ

Европа может отказаться предоставлять разведданные США из-за передачи Трампом секретной информации РФ

Европа может отказаться предоставлять разведданные США из-за передачи Трампом секретной информации РФ
Дональд Трамп / Фото из открытых источников

Поступок Трампа может навредить источникам европейских разведслужб

16.05.17 118
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Высокопоставленный чиновник разведки одной из европейских стран сообщил, что его страна может прекратить делиться информацией с Соединенными Штатами. Об этом на условиях анонимности он заявил в комментарии Associated Press, передает Европейская правда.

По его словам, его страна пойдет на такой шаг, если будет найдено подтверждение того, что президент Дональд Трамп поделился секретной информацией с российскими официальными лицами.

Чиновник говорил только при условии, чтобы ни он, ни его страна не были идентифицированы, поскольку у него не было разрешения обсуждать этот вопрос публично.

Чиновник отметил, что поступок Трампа "может быть риском для наших источников".

Напомним, ранее издание Washington Post сообщило, что президент США Дональд Трамп на прошлой неделе во время встречи в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым раскрыл ему сверхсекретную информацию о "Исламском государстве".

Сам Трамп считает, что имел право делиться информацией на переговорах с Россией.

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