Facebook оштрафован на 110 млн евро за обман Еврокомиссии

Соцсеть ввела Брюссель в заблуждение, заявив об отсутствии возможности соединить аккаунты пользователей

Европейская комиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро, потому что интернет-компания якобы ввела ее в заблуждение при покупке сервиса по обмену сообщениями WhatsApp в 2014 году.

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам конкуренции Вестагер, передает Deutsche Welle.

Покупая WhatsApp, Facebook ввел Брюссель в заблуждение, заявив об отсутствии возможности соединить аккаунты пользователей в мессенджере и соцсети.

Однако, уже в прошлом году для приложения WhatsApp вышло обновление, которое предлагало пользователям возможность "привязать" их телефонные номера к аккаунтам в Facebook.

Вестагер отметила, что Еврокомиссия должна быть в состоянии принимать решения относительно влияния поглощения одними компаниями других на конкуренцию, в полной мере учитывая достоверные факты.

По ее словам, размер штрафа соответствует масштабу нарушения и должно служить предостережением компании на будущее.

Напомним, Франция оштрафовала Facebook на €150 тыс. за сбор данных с пользователей.