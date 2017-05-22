В мире в 2016 году появилось более 30 млн беженцев

В прошлом году каждую секунду один человек становился внутренним беженцем

Войны, насилие и природные катастрофы вынудили в 2016 году стать беженцами внутри своих стран почти 31 миллион человек. Об этом говорится в представленном в Нью-Йорке докладе, составленном совместно Норвежским советом по делам беженцев и Центром мониторинга внутренних перемещений, сообщает Deutsche Welle.

Каждую секунду в прошлом году один человек становился внутренним беженцем.

Всего число вынужденных внутренних мигрантов составило почти 40 миллионов человек. Конфликты стали причиной бегства из мест проживания почти семи миллионов мужчин, женщин и детей. Наиболее высоким является число этой категории внутренних беженцев в Конго - 920 человек. За ней следуют Сирия (824 тыс.) и Ирак (660 тыс.) человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Немцы готовы помочь внутренним украинским переселенцам

Почти 24 миллиона человек вынуждены были покинуть места проживания вследствие природных катастроф, таких как наводнения, ураганы, пожары. Среди этой категории лиц речь, прежде всего, идет о жителях бедных стран.