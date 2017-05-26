Предполагаемый манчестерский смертник почти год готовился к атаке

Примерно за 12 месяцев до теракта подозреваемый начал закупать гвозди и винты

Предполагаемый исполнитель теракта на концерте в Манчестере Салман Абеди готовился к совершению нападения почти год. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Times.

Примерно за 12 месяцев до атаки Абеди открыл банковский счет, который впоследствии использовал, чтобы приобрести гвозди и винты для самодельного взрывного устройства.

Чтобы не вызвать подозрений, он делал покупки в различных магазинах. В частности, в хозяйственной фирме B&Q, которая занимается розничной торговлей, и в компании Screwfix в пригороде Манчестера.

Абеди совершил все покупки до середины апреля, после чего ненадолго уехал в Ливию.

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Напомним, вечером 22 мая 2017 года в концертном холле "Манчестер Арена" после выступления американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв, в результате которого погибли 22 человека и еще 64 были ранены. Взрыв осуществил смертник, который пронес с собой самодельное взрывное устройство. 23 мая ответственность за теракт в Манчестере взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Вечером 23 мая полиция Манчестера назвала имя подозреваемого в совершении теракта. Им является Салман Абеди, который, согласно информации британских СМИ, родился в Манчестере в семье выходцев из Ливии, которые сбежали с родины, спасаясь от режима бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Семья Абеди жила на юге Манчестера в течение последних как минимум десяти лет.