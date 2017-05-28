Полиция Южного Урала отчиталась о предотвращении массовых беспорядков с участием школьников на фестивале красок в областной столице.

В Сети появились ряд видеороликов, снятых самими детьми. Съемка показывает, как несовершенннолетние окружили патрульный автомобиль.



"По непонятным причинам юнцам не понравилось присутствие полицейских. Толпа подростков, которые к тому моменту уже успели разрисовать друг друга краской, с криком "Мусора прессуют!" атаковала автомобиль. Ребята под дружное улюлюканье и свист закидали красками машину полицейских. При этом самые наглые зачинщики нападения пинали авто и выкрикивали в адрес стражей правопорядка нецензурные оскорбления. Также толпа скандировала "АУЕ!", что на тюремном жаргоне означает "Арестантский Уклад Един", — пишут российские СМИ.

Ранее Челябинская епархия просила прокуратуру проверить законность проведения фестиваля Холи в Челябинске. Священники посчитали, что он несет угрозу "проникновения демонических практик в душу российского народа", однако прокуроры с этим не согласились.

Организаторы в свою очередь отвергли обвинения РПЦ. "Всероссийский фестиваль красок — культурно-массовое мероприятие, ставящее своей целью развитие и поддержку активного и здорового досуга молодежи во всех регионах страны. Фестиваль способствует развитию волонтерского движения, поддерживает молодые творческие коллективы и создает живую площадку для коммуникации. Правила, неоднократно опубликованные на официальном сайте фестиваля, сообщают, что мероприятие не имеет никакого отношения к политике и религии", — заявили они.

Управление МВД по региону сейчас устанавливает личности подростков, чтобы провести воспитательную работу с ними и с их родителями.

Напомним, фестиваль красок Холи имеет индуистское происхождение, в Индии он считается праздником весны. В Челябинске его проводят уже четвертый раз подряд.