Евросоюз профинансирует Wi-Fi в общественных местах

Реализация проекта стартует в конце этого года

Европейский Союз профинансирует проект по оборудованию точек доступа Wi-Fi к бесплатному скоростному Интернету в общественных местах. Совет ЕС и Европарламент достигли договоренности о выделении бюджетного финансирования для реализации проекта, передает Укринформ.

"Проект WiFi4EU обеспечит свободный Интернет в общественных зданиях, больницах, парках и других публичных местах. Многоязычный портал WiFi4EU будет бесплатным, защищенным и обеспеченным высокоскоростным интернет-соединением", – объяснили в руководящей институции Евросоюза.

Такой Интернет будет доступен для широких слоев населения.

Воплощение в жизнь проекта заключается в том, что бюджет ЕС будет предоставлять финансирование органам местной власти в странах-членах для установления беспроводного оборудования для доступа к Интернету. Ожидается, что эта финансовая схема начнет действовать уже с конца 2017 года.