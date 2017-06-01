В Сенате США предлагают усилить санкции против РФ

Причина – продолжение агрессии в Украине, действия в Сирии и хакерские атаки в США

Два американских сенатора предложили ужесточить санкции в отношении России из-за ее агрессии на территории Украины, действий в Сирии, а также хакерских атак в США. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Соответствующую инициативу выдвинули председатель банковского комитета верхней палаты Майк Грапо (от штата Айдахо) и ведущий демократ в комитете Шеррод Браун (от штата Огайо).

Они подготовили проект закона, предусматривающий введение дополнительных санкций против таких секторов российской экономики, как добыча полезных ископаемых, металлургия и железнодорожный транспорт. Документ призван усилить и структурировать режим антироссийских санкций.

"Несмотря на существующие санкции, Россия по-прежнему является враждебным, непокорным государством, которое применяет вооруженные силы, ресурсы кибернетического информационного шпионажа и экономические рычаги, чтобы нанести вред Соединенным Штатам, внести раскол между ними и их союзниками", - говорится в заявлении комитета.

Текст законопроекта будет опубликован позже.

Напомним, лидеры "Большой семерки" не исключают дополнительных санкций против России в случае невыполнения Минских соглашений.