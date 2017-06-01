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Главная » Мир » Трамп официально объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

Трамп официально объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

Трамп официально объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату
Дональд Трамп / Фото: businessinsider.com

Президент США хочет заключить "честную сделку"

01.06.17 76
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Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Об этом Трамп заявил, выступая с обращением у Белого дома, сообщают мировые СМИ.

Президент США подчеркнул, что Парижское соглашение очень несправедливо к Соединенным Штатам.

"С тем, чтобы выполнить свой священный долг и защитить Америку и ее граждан, США выйдут из Парижского соглашения по климату", - сказал американский президент.

Он добавил, что собирается договорится о "новом соглашении на условиях, которые являются справедливыми для Америки, ее предприятий, ее работников, ее народа, ее налогоплательщиков".

"Мы выходим, но мы начнем переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы заключить сделку, которая будет честной, - заявил Трамп.

Напомним, глобальное соглашение о предотвращении изменений климата было принято в декабре 2015 года в Париже. Соглашение подписали 195 государства, 97 - ратифицировали. Оно определяет план действий государств мира по сдерживанию глобального потепления.

В соответствии с соглашением все стороны должны принять меры по снижению выбросов и адаптации к изменениям климата. Согласно документу, страны-подписанты договорились сокращать выбросы в атмосферу парниковых газов, чтобы сдерживать повышение температуры воздуха на планете до конца этого столетия не более чем на 2 градуса по Цельсию.

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