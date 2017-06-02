Блумберг противопоставил американцев Трампу

Как сообщает Forbes, на который ссылаются мировые СМИ, о таком намерении Блумберга стало известно сразу после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату.

Деньги будут направлены на поддержание деятельности Исполнительного секретариата Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

Блумберг передаст деньги через свой благотворительный фонд Bloomberg Philanthropies, чтобы частично смягчить решение Трампа. "Американцы не уходят из Парижского соглашения по климату. Как раз наоборот - мы продвигаемся вперед", - прокомментировал Блумберг свое решение.

"Американцы будут уважать и выполнять Парижское соглашение... и Вашингтон не сможет сделать ничего, чтобы нас остановить", - добавил он.

Отметим, 75-летний экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг входит в число самых богатых людей мира по версии Forbes с состоянием в $ 50,2 млрд. Является учредителем и владельцем информационного агентства Bloomberg. Блумберг в настоящее время является Специальным посланником Генерального секретаря ООН по делам городов и изменению климата.

Напомним, позиции Пекина и Брюсселя и Китая по решению климатического вопроса совпадают.