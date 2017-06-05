Сегодня - Всемирный день окружающей среды

5 июня в мире отмечают День окружающей среды. Праздник основан согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 1972 года в день открытия Конференции ООН по проблемам окружающей среды

Всемирный день окружающей среды призван побудить как можно больше людей к активным действиям для того, чтобы не допустить, чтобы нагрузка на природные системы жизнеобеспечения планеты, которая растет с каждым годом, достигла своей критической точки, напоминает Укринформ.



Окружающая среда - это все живые и неживые объекты, которые естественно существуют на Земле или в некоторой ее части. Земля, вода, воздух, флора и фауна - все это окружающая среда, на состояние которой влияет масса факторов - от брошенного на землю окурка, бумажки, до огромных свалок и высоченных труб промышленных комплексов, отравляющих едким дымом воздух мегаполисов; от убитого ради бивней слона где-то в Центральной Африке, до вырубленных нескольких гектаров леса в Закарпатье.

Главную угрозу окружающей среде несет человек - его равнодушие, бескультурье и безграничная жадность.

Тема Всемирного дня окружающей среды в 2017 году посвящена единению человека с природой и призывает нас с любовью окунуться в природу, оценить её важность и защитить нашу общую планету Земля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США официально выйдут из Парижского климатического соглашения не ранее 2020 года

Часто дары природы трудно оценить в денежном эквиваленте. Как чистый воздух, они порой воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, по крайней мере, до тех пор, пока не иссякнут. Тем не менее, экономисты разрабатывают способы оценки многомиллиардной стоимости многих так называемых "экосистемных услуг": от пользы насекомых, опыляющих плодовые деревья, до отдыха, состояния здоровья и духовного очищения от похода в лес.

В 2017 году эстафету празднования Всемирного дня окружающей среды приняла Канада. День окружающей среды станет важной частью празднования 150-летия образования Канады. В рамках проводимых торжеств Канада предложила бесплатный вход во все свои национальные парки в течение всего 2017 года.

В Украине есть собственный День окружающей среды, который отмечается ежегодно в третье воскресенье апреля, и огромные проблемы, связанные с охраной окружающей среды, наибольшую угрозу которой представляют массовая вырубка лесов и другое нерациональное и варварское использование природных ресурсов, а также свалки, общая площадь которых, по оценкам специалистов, составляет более 160 тыс. гектаров (для сравнения: площадь Карпатского национального природного парка, одного из крупнейших в Украине - около 57 тыс. гектаров).

Напомним, 1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского климатического соглашения.