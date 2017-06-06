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Главная » Мир » В Лондоне для защиты от террористов установили барьеры на мостах

В Лондоне для защиты от террористов установили барьеры на мостах

В Лондоне для защиты от террористов установили барьеры на мостах
Фото: bbc.com

Ограждения появились на трех центральных мостах - Вестминстере, Ламбете и Ватерлоо

06.06.17 22
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Власти Лондона установили дополнительные барьеры на мостах после теракта на прошлой неделе, в результате которого погибли семь человек. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС.

В понедельник три центральных лондонских моста - Вестминстер, Ламбет и Ватерлоо - оборудовали барьерами, благодаря которым автомобили теперь не смогут выехать на пешеходную часть мостов. Ранее их также установили на Лондонском мосту.

Напомним, в ночь на воскресенье, 4 июня, террористы на белом фургоне врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро.

В результате действий террористов погибли 7 человек и еще 48 были госпитализированы. Полиция на месте ликвидировала трех нападавших.

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