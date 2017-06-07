Первая линия протяженностью 6,5 км появится в Чжучжоу в 2018 году

Китайская транспортная компания CRRC представила новейшую разработку беспилотного трамвая, который может передвигаться без рельсов.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Designboom.

При разработке городского транспорта фактически были совмещены преимущества автобуса и трамвая.

К трамваю можно цеплять дополнительные вагоны, при этом водитель заменяется автоматическим управлением. Гибрид может курсировать по городу по специально отведенной для него линии.

В транспорте есть сенсоры, которые фиксируют дорожные знаки. Максимальная вместимость трамвая составляет 300 пассажиров. При этом трамвай может развить скорость до 70 км/ч.

Первая подобная линия протяженностью 6,5 км появится в городе Чжучжоу и будет введена в эксплуатацию в 2018 году.

Напомним, в Китае заработала крупнейшая в мире плавучая электростанция.