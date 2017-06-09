В Йемене каждый день регистрируется 3-5 тысяч новых случаев заражения холерой

Дети в Йемене умирают от голода и холеры. Они не посещают школу. Мальчики вынуждены работать, а девочек выдают замуж ради выкупа, который позволит выжить остальным детям в семье.

Об этом на брифинге в Нью-Йорке заявил региональный директор ЮНИСЕФ для Ближнего Востока и Северной Африки Гирт Каппиларе, пишут СМИ.

Кроме того, сегодня Йемен охвачен не только конфликтом и насилием, но и эпидемией холеры.

На сегодняшний день в Йемене зарегистрировано 100 тысяч случаев холеры. 40 процентов всех заболевших опасным заболеванием – дети. Органы здравоохранения сообщают, что ежедневно регистрируется 3-5 тысяч новых случаев заражения холерой.

"Ситуация – драматическая", - предупредил Каппиларе.

Он подчеркнул, что вспышка холеры наблюдается в стране, где разрушена система здравоохранения. Половина больниц выведена из строя. Еще половина работает, но с нулевым бюджетом. Врачи и медсестры уже восемь-девять месяцев не получают заработной платы.

Представитель ООН напомнил, что Йемен – на грани голода. 500 тысяч детей в возрасте до пяти лет страдают от острого недоедания. В результате дети подвержены самому высокому риску смерти. В среднем в Йемене каждые 10 минут умирает один ребенок в возрасте до пяти лет по причинам, которые можно было бы предотвратить.

Около двух миллионов детей не посещают школу. Обнищавшие семьи выдают замуж совсем молоденьких девочек только ради выкупа. По словам Гирта Каппиларе, случаи ранних браков в Йемене в последние несколько месяцев увеличились на 25 процентов.