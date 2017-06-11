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Главная » Мир » Эксгумации жертв Смоленской катастрофы доказывает безграничное варварство россиян, – Качиньский

Эксгумации жертв Смоленской катастрофы доказывает безграничное варварство россиян, – Качиньский

Эксгумации жертв Смоленской катастрофы доказывает безграничное варварство россиян, – Качиньский
Ярослав Качиньский / Фото из открытых источников

В том, что случилось под Смоленском, виновата и прежняя польская власть, утверждает лидер PiS

11.06.17 208
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Эксгумации жертв Смоленской катастрофы демонстрирует "безграничное варварство" россиян, а также прежней польской власти.

Об этом заявил в субботу лидер правящей в Польше партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский во время традиционного Смоленского шествия, символически проходящего каждого 10-го числа месяца в Варшаве, передает Укринформ.

"Правда побеждает, мы узнаем правду. Эксгумации показывают безграничность русского варварства, а также безграничность варварства тогдашней польской власти. То, что творилось, эти гробы, в которых иногда были тела восьми человек, - ничто иное как варварство", - заявил Качиньский.

Он подчеркнул, что в Польше с каждым днем все больше будут знать, "что творилось после катастрофы" и что было ее причиной.

Напомним, по данным Национальной прокуратуры Польши, в результате проведенных в последнее время судебно-медицинских экспертиз в гробах многих погибших обнаружены фрагменты тел других людей. В частности, в гробу президента Леха Качиньского обнаружены части тел еще двух человек.

Кроме обвинений в халатности и преступных действиях россиян, нынешняя польская власть также возлагает ответственность за хаос с телами погибших на бывшую польскую власть, которая не организовала судмедэкспертизу с участием польских специалистов.

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