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Главная » Мир » Земле в будущем прогнозируют сильные дожди

Земле в будущем прогнозируют сильные дожди

Земле в будущем прогнозируют сильные дожди
Иллюстративное фото

Причина - в глобальном потеплении

13.06.17 704
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Как считают исследователи из NASA, количество дождей на нашей планете будет только увеличиваться.

Очередное исследование показывает, что большинство глобальных климатических моделей может недооценивать количество дождя, который будет выпадать в тропических районах Земли в ближайшие годы, сообщают мировые СМИ со ссылкой на сайт NASA

Количество осадков на нашей планете группа ученых во главе с Хаи Су из Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене связывает с сокращением над тропиками числа высотных облаков, что вызвано глобальным потеплением. Высотные облака улавливают и накапливают тепло верхних слоев атмосферы, а, когда их мало, атмосфера над тропиками охлаждается, и в регионе чаще идут дожди.

"Наблюдения за последние 30 – 40 лет показали, что широкая зона восходящего воздуха с центром на экваторе сужается по мере потепления климата", - отмечают исследователи.

Для сбора данных команда использовала наблюдения исходящего теплового излучения, полученные с помощью NASAs spaceborne Clouds, Earths Radiant Energy System (CERES) и других спутниковых инструментов, а также наземного оборудования.

Напомним, Германия и штат Калифорния будут вместе бороться против изменений климата.

 

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