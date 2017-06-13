Земле в будущем прогнозируют сильные дожди

Как считают исследователи из NASA, количество дождей на нашей планете будет только увеличиваться.

Очередное исследование показывает, что большинство глобальных климатических моделей может недооценивать количество дождя, который будет выпадать в тропических районах Земли в ближайшие годы, сообщают мировые СМИ со ссылкой на сайт NASA.

Количество осадков на нашей планете группа ученых во главе с Хаи Су из Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене связывает с сокращением над тропиками числа высотных облаков, что вызвано глобальным потеплением. Высотные облака улавливают и накапливают тепло верхних слоев атмосферы, а, когда их мало, атмосфера над тропиками охлаждается, и в регионе чаще идут дожди.

"Наблюдения за последние 30 – 40 лет показали, что широкая зона восходящего воздуха с центром на экваторе сужается по мере потепления климата", - отмечают исследователи.

Для сбора данных команда использовала наблюдения исходящего теплового излучения, полученные с помощью NASAs spaceborne Clouds, Earths Radiant Energy System (CERES) и других спутниковых инструментов, а также наземного оборудования.

Напомним, Германия и штат Калифорния будут вместе бороться против изменений климата.