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Главная » Мир » Путин: Россия потеряла от санкций 50-52 млрд долларов

Путин: Россия потеряла от санкций 50-52 млрд долларов

Путин: Россия потеряла от санкций 50-52 млрд долларов
Владимир Путин / Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ все равно уверен, что санкции позитивно сказались на российской экономике

15.06.17 148
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Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил потери страны от санкций, введенных в связи с агрессией РФ против Украины, в $50-52 млрд. В том числе, по его словам, санкции США привели к падению ВВП на 1%. Об этом Путин заявил  во время ежегодной "Прямой лини", передает Укринформ.

"Россия потеряла от санкций $50-52 млрд. Санкции США привели к падению ВВП России на 1%", - сказал Путин.

При этом, по его словам, санкции в целом положительно сказались на российской экономике, особенно на сельскохозяйственном производстве. А страны, которые присоединились к санкциям, по убеждению российского президента, потеряли еще больше.

"Мы вынуждены были включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях, а не только пользоваться нефтью- и газодолларами", - подчеркнул Путин.

В этом ключе он похвастался ростом производства в некоторых сферах: в радиоэлектронике, фармацевтике, тяжелом машиностроении.

Напомним, президент России Владимир Путин во время "Прямой линии" также  заявил, что, если не было бы аннексии Крыма, страны Запада придумали бы другие причины для введения санкций против РФ.  По его мнению, против России на протяжении всей истории вводились различные ограничительные меры, как только страна "вставала на ноги".

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