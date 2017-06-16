Десятки испанских школьников спасались от жары в морге

Учащихся одной из испанских школ эвакуировали в здание морга из-за аномальной жары.
Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на издание Pais.
Инцидент произошел в городе Вальдеморо после того, как 47 школьников пожаловались на тошноту, обезвоживание и головокружение.
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На место прибыли медики и приняли решение о госпитализации шестерых человек. Остальных решили разместить в зале для проведения прощальных церемоний в морге, который расположен через дорогу от учебного заведения. Спустя некоторое время состояние школьников значительно улучшилось.
Напомним, Земле в будущем прогнозируют сильные дожди.