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Главная » Мир » Смоленскую катастрофу будут расследовать еще минимум год, - Мацеревич

Смоленскую катастрофу будут расследовать еще минимум год, - Мацеревич

Смоленскую катастрофу будут расследовать еще минимум год, - Мацеревич
Антоний Мацеревич / Фото: rbc.ua

Выяснение обстоятельств катастрофы является важным для польской независимости, поскольку в ином случае за поляков это сделают россияне

18.06.17 13
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Расследование Смоленской катастрофы продлится в Польше еще не меньше года.

Выяснение обстоятельств катастрофы является важным для польской независимости, поскольку в ином случае за поляков это сделают россияне.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, передает РАР.

"Это расследование будет продолжаться еще некоторое время, еще по крайней мере год, чтобы можно было представить полную доказательную базу, которая не только покажет, как произошла Смоленская катастрофа, но и обоснует это исследованиями лучших институтов мира, не всегда польских, а часто американских", - заявил Мацеревич.

Он подчеркнул, что выяснение истинных причин катастрофы является "условием независимости Польши", поскольку если этого не сделают сами поляки, то за них это сделают другие.

"Это сделает господин Путин, господин Морозов, госпожа Анодина (Морозов и Анодина из Межгосударственного авиационного комитета в Москве — ред. )", - предупредил Мацеревич.

Напомним, 10 апреля 2010 года вблизи военного аэродрома "Северный" в Смоленске разбился самолет Ту-154М, на котором польская государственная делегация направлялась на мероприятия, посвященные 70-й годовщине Катынского преступления. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту самолета: президентская чета Леха и Марии Качиньских, а также представители политической, военной, религиозной элиты Польши, общественные активисты.

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