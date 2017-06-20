Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Крупнейшая в истории утечка информации произошла в США

Крупнейшая в истории утечка информации произошла в США

Крупнейшая в истории утечка информации произошла в США
Иллюстрация: TAdviser

Вся информация хранилась без какой-либо защиты и могла быть скачана любым пользователем, обнаружившим URL

20.06.17 1343
100

Аналитик компании UpGuard Крис Викери обнаружил информацию о миллионах американских избирателей в открытом доступе.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Gizmodo.

Конфиденциальные данные были найдены на одном из общедоступных серверов Amazon. По словам исследователя, вся информация хранилась без какой-либо защиты и могла быть скачана любым пользователем, обнаружившим URL.

Выяснилось, что база данных принадлежит компании Deep Root Analytics, работающей с Республиканской партией США по договору подряда. В период с января 2015 по ноябрь 2016 года на сбор этой информации было выделено $983 тыс.

В базе содержатся сведения о 198 миллионах граждан страны, что составляет примерно 61% от общего числа американских избирателей. Помимо имен, адресов и номеров телефонов в реестре также указаны даты рождения, этническая принадлежность, политические взгляды и религиозные убеждения людей. Общий размер базы составляет более 1 терабайта.

Напомним, Путин признал возможность атак российских хакеров.

 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Американский студент, осужденный в КНДР, умерМеркель заявила, что на саммите G20 изолировать США не стоитКонгресс США приостановил усиление санкций против РФ

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 5210
  2. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 849
  3. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 12889
  4. Если бы человек вёл себя так, как ведут себя нации, его поместили бы в сумасшедший дом, — Игорь Романов 2339
  5. Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу 2406
  6. "Свобода от" и "свобода для". Зачем Украине нужно менять советский режим на безвизовый 2278
  7. Хотите зарабатывать — не идите в писатели, станьте адвокатом или банкиром, — Майкл Каннингем 1431
  8. След единорога. Какие скелеты можно найти в шкафах музея в центре Киева 1695
  9. Одна в поле. Оксана Забужко о том, почему принцессы не манипулируют мужчинами 2662
  10. Кровь и бензин. Главные сериалы июня 1777
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Харькова 6872 / 10485
  2. Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 3434 / 3870
  3. Глава фракции "Самопомич" в ВР объявил голодовку 2341 / 2749
  4. Впервые в истории футбола судья отменил гол после видеоповтора 2313 / 2629
  5. Под Администрацией президента произошли стычки батальона "Айдар" с правоохранителями 2184 / 2379
  6. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 1852 / 2335
  7. Порошенко наградил Яценюка орденом Ярослава Мудрого 1833 / 1986
  8. "Нехай щастить!" Визовый режим с РФ в вопросах и ответах 1723 / 1868
  9. Форма и содержание. Что имел в виду "кровавый пастор", говоря о необходимости закончить АТО 1691 / 2178
  10. Наезд фургона на пешеходов в Лондоне будет расследоваться как теракт 1628 / 1741
  1. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 33 / 2335
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Харькова 29 / 10485
  3. Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 14 / 3870
  4. Порошенко наградил Яценюка орденом Ярослава Мудрого 12 / 1986
  5. "Нехай щастить!" Визовый режим с РФ в вопросах и ответах 10 / 1868
  6. Глава фракции "Самопомич" в ВР объявил голодовку 8 / 2749
  7. Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 8 / 10448
  8. Форма и содержание. Что имел в виду "кровавый пастор", говоря о необходимости закончить АТО 7 / 2178
  9. Из перечня книг, обязательных для прочтения в школе, убрали повесть Довженко "Украина в огне" 6 / 981
  10. ГПУ: Боевики казнили в Донбассе не менее 134 человек 5 / 866
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.