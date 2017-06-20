Крупнейшая в истории утечка информации произошла в США

Вся информация хранилась без какой-либо защиты и могла быть скачана любым пользователем, обнаружившим URL

Аналитик компании UpGuard Крис Викери обнаружил информацию о миллионах американских избирателей в открытом доступе.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Gizmodo.

Конфиденциальные данные были найдены на одном из общедоступных серверов Amazon. По словам исследователя, вся информация хранилась без какой-либо защиты и могла быть скачана любым пользователем, обнаружившим URL.

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Выяснилось, что база данных принадлежит компании Deep Root Analytics, работающей с Республиканской партией США по договору подряда. В период с января 2015 по ноябрь 2016 года на сбор этой информации было выделено $983 тыс.

В базе содержатся сведения о 198 миллионах граждан страны, что составляет примерно 61% от общего числа американских избирателей. Помимо имен, адресов и номеров телефонов в реестре также указаны даты рождения, этническая принадлежность, политические взгляды и религиозные убеждения людей. Общий размер базы составляет более 1 терабайта.

Напомним, Путин признал возможность атак российских хакеров.