Шенгенская виза станет другой

Совет ЕС принял во вторник постановление о внесении изменений в регламент 1995 года, устанавливающий единый формат краткосрочных шенгенских виз.
"Действующая визовая наклейка, которая находится в обращении в течение 20 лет, оказалась подверженной риску в связи с серьезными инцидентами, связанными с подделками и мошенничеством", - говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС, которое цитируют ряд украинских и европейских СМИ.
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Как отмечается в документе, новый регламент будет, скорее всего, подписан в начале июля Советом ЕС и Европейским парламентом, после чего его опубликуют в "Официальном журнале" ЕС.
Напомним, совет ЕС одобрил новые правила проверки на внешних границах.