Президент Бразилии официально обвинен во взяточничестве

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на AFP.

"Президент Бразилии Мишел Темер, который в настоящее время находится с визитом в России, обвиняется во взяточничестве федеральной полицией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у полиции имеются "убедительные доказательства причастности Темера ко взяточничеству".

В том случае, если две трети членов Конгресса дадут поддержат проведение соответствующего расследования, президента Бразилии могут отстранить от должности.

В сообщении приводится выдержка из доклада Верховного суда Бразилии о взаимоотношениях президента с бывшим конгрессменом Родриго Рочу Лоуресом, который находится в тюрьме. Ранее Лоурес был задержан с чемоданом, в котором находились 150 тыс. долларов, полученных от руководителя компании JBS.

"В докладе утверждается, что Лорес принял взятку от JBS от имени Темера. Президент Бразилии ранее отрицал все обвинения и заявлял, что в отставку не подаст", - говорится в сообщении.

Напомним, бразильца, воевавшего на стороне боевиков в Донбассе, приговорили к 13 годам тюрьмы.