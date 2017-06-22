Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Население Земли увеличится к 2050 году до 9,8 миллиарда человек

Население Земли увеличится к 2050 году до 9,8 миллиарда человек

Население Земли увеличится к 2050 году до 9,8 миллиарда человек
Иллюстративное фото

Половина населения мира будет сосредоточена всего в девяти странах

22.06.17 64
100

К 2050 году население Земли увеличится с нынешних 7,6 миллиарда до 9,8 миллиарда человек.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на пресс-центр ООН.

"С 2017 по 2050 годы половина населения мира будет сосредоточена всего в девяти странах: Индии, Нигерии, Конго, Пакистане, Эфиопии, Танзании, США, Уганде и Индонезии", - говорится в сообщении.

Ожидается, что Индия, которая в настоящее время является второй по численности населения в мире (1,3 млрд человек), "обгонит" Китай (1,4 млрд человек) в течение семи лет.

В ООН отметили, что 47 наименее развитых стран демонстрируют высокие показатели рождаемости – в среднем 4,3 рождений на одну женщину (в период 2010 - 2015 годов). Согласно прогнозам, к 2050 году 26 стран в Африке по меньшей мере удвоят численность населения. Кроме того, Нигерия, имеющая самый стремительный прирост населения в мире, к 2050 году догонит Соединенные Штаты по данному показателю.

Одновременно с этим население ряда развитых стран будет "стареть и сокращаться". Так, в ООН назвали страны, в которых уровень рождаемости ниже "уровня пополнения населения": Китай, США, Бразилия, Россия, Япония, Вьетнам, Иран, Таиланд и Великобритания.

Напомним, в Кабмине подсчитали, сколько будет стоить перепись населения Украины.

 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Управление ООН по борьбе с терроризмом возглавил россиянин ВоронковБюро ООН по борьбе с терроризмом может возглавить россиянин, - СМИПочти 66 миллионов человек в мире являются беженцами, - ООН

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 5867
  2. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 1839
  3. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 13749
  4. Если бы человек вёл себя так, как ведут себя нации, его поместили бы в сумасшедший дом, — Игорь Романов 2624
  5. Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу 2577
  6. "Свобода от" и "свобода для". Зачем Украине нужно менять советский режим на безвизовый 2421
  7. Хотите зарабатывать — не идите в писатели, станьте адвокатом или банкиром, — Майкл Каннингем 1539
  8. След единорога. Какие скелеты можно найти в шкафах музея в центре Киева 1804
  9. Одна в поле. Оксана Забужко о том, почему принцессы не манипулируют мужчинами 2986
  10. Кровь и бензин. Главные сериалы июня 1865
  1. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 6567 / 7493
  2. Украина — не Панама, Порошенко — не Варела. Что пишут о встрече президентов Украины и США 5320 / 5995
  3. Керченский мост угрожает национальной безопасности Украины 3177 / 3483
  4. Порошенко: В оккупированном Донбассе больше танков, систем залпового огня и артиллерии, чем у Бундесвера 2112 / 2318
  5. В Киеве продается Президент-Отель 1941 / 2130
  6. Американским СМИ пришлось переписать новости после визита Порошенко к Трампу 1873 / 2060
  7. Крепкий пацан. Как мэр Днепра пытается следовать заветам Лёни Космоса 1809 / 3735
  8. ВНО по украинскому языку и литературе сдали на максимум только четверо участников 1660 / 1767
  9. В Украине больше нет закона Савченко 1637 / 1807
  10. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 1499 / 2071
  1. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 25 / 7493
  2. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 17 / 2071
  3. Запретный лист. К чему приведёт легализация легких наркотиков 15 / 1298
  4. Порошенко: В оккупированном Донбассе больше танков, систем залпового огня и артиллерии, чем у Бундесвера 12 / 2318
  5. Считайте, что Минздрав уже вступил в НАТО, — Александр Линчевский 8 / 1768
  6. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 8 / 1839
  7. Украина — не Панама, Порошенко — не Варела. Что пишут о встрече президентов Украины и США 7 / 5995
  8. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 6 / 767
  9. Форма и содержание. Что имел в виду "кровавый пастор", говоря о необходимости закончить АТО 6 / 4309
  10. ВНО по украинскому языку и литературе сдали на максимум только четверо участников 6 / 1767
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.