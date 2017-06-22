Население Земли увеличится к 2050 году до 9,8 миллиарда человек

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на пресс-центр ООН.

"С 2017 по 2050 годы половина населения мира будет сосредоточена всего в девяти странах: Индии, Нигерии, Конго, Пакистане, Эфиопии, Танзании, США, Уганде и Индонезии", - говорится в сообщении.

Ожидается, что Индия, которая в настоящее время является второй по численности населения в мире (1,3 млрд человек), "обгонит" Китай (1,4 млрд человек) в течение семи лет.

В ООН отметили, что 47 наименее развитых стран демонстрируют высокие показатели рождаемости – в среднем 4,3 рождений на одну женщину (в период 2010 - 2015 годов). Согласно прогнозам, к 2050 году 26 стран в Африке по меньшей мере удвоят численность населения. Кроме того, Нигерия, имеющая самый стремительный прирост населения в мире, к 2050 году догонит Соединенные Штаты по данному показателю.

Одновременно с этим население ряда развитых стран будет "стареть и сокращаться". Так, в ООН назвали страны, в которых уровень рождаемости ниже "уровня пополнения населения": Китай, США, Бразилия, Россия, Япония, Вьетнам, Иран, Таиланд и Великобритания.

Напомним, в Кабмине подсчитали, сколько будет стоить перепись населения Украины.