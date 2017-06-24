Определены самые социально прогрессивные страны мира

Американская организация Social Progress Imperative назвала самые социально прогрессивные страны мира в 2017 году.

В рамках исследования Social Progress Index, на которое ссылаются мировые СМИ, эксперты оценивали страны по следующим критериям: медицина, санитарное состояние, условия жизни, образование, доступ к технологиям, свобода выбора и слова, толерантность и защита прав человека.

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Самые высокие баллы и, соответственно, первую позицию в рейтинге получила Дания. На втором месте расположилась Финляндия, которая в прошлом году была лидером. Замыкает тройку лидеров Исландия.

По сравнении с 2016 – м годом Украина спустилась на одну строчку и теперь занимает 64 место. Она находится в списке стран со средним уровнем развития. Следом за Украиной идут: Беларусь, Южная Африка, Россия, Филиппины и Боливия.

Топ-14 самых социально прогрессивных стран

1. Дания

2. Финляндия

3. Исландия

4. Норвегия

5. Швейцария

6. Канада

7. Нидерланды

8. Швеция

9. Австралия

10. Новая Зеландия

11. Ирландия

12. Великобритания

13. Германия

14. Австрия

Напомним, самой счастливой страной мира стала Норвегия.