В Китае после оползня пропали более 140 человек

Пока смогли откопать живыми одну пару с младенцем

Количество тех, кого вероятно засыпало мощным оползнем в Китае, возросло до более 140.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В спасательной операции принимают участие более 400 человек, но пока смогли откопать живыми одну пару с младенцем.

Всего под оползень попали 40 домов, обвал также заблокировал двухкилометровый участок русла местной реки.

О точном объеме оползня еще не известно. Предварительно, речь идет о части горы, которая сдвинулась на село Синь в Маосянь Нґава-Тибетско-Цянського автономного округа.

Причиной оползня являются проливные дожди.

Напомним, оползень в Гватемале убил по меньшей мере 11 человек.