NASA показало снимок, на котором можно увидеть темную и светлую полосу с ураганов на Юпитере. Снимок был опубликован на сайте NASA, передает Новое время.

Три светлых овальных ураганы, расположенные в верхней части снимка, известны как "нитка жемчуга". Каждый из ураганов шире Земли и бурлит на скорости сотен километров в час. Более светлые регионы – области, в которых газ поднимается вверх, а темные – где опадает.

Снимок был сделан на расстоянии 33,4 тыс. км от поверхности Юпитера.

Фото: NASA

Напомним, в NASA объявили об открытии 219 новых планет, среди которых 10 похожи на Землю.