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Главная » Мир » Фото NASA показало ураганы на Юпитеры

Фото NASA показало ураганы на Юпитеры

<span class="label red">Фото</span> NASA показало ураганы на Юпитеры
Фото: 1-film-online.com

Каждый из ураганов шире Земли

26.06.17 11
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NASA показало снимок, на котором можно увидеть темную и светлую полосу с ураганов на Юпитере. Снимок был опубликован на сайте NASA, передает Новое время.

Три светлых овальных ураганы, расположенные в верхней части снимка, известны как "нитка жемчуга". Каждый из ураганов шире Земли и бурлит на скорости сотен километров в час. Более светлые регионы – области, в которых газ поднимается вверх, а темные – где опадает.

Снимок был сделан на расстоянии 33,4 тыс. км от поверхности Юпитера.

Фото: NASA

Напомним, в NASA объявили об открытии 219 новых планет, среди которых 10 похожи на Землю. 

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