Парламентариям Великобритании отключили удаленный доступ к рабочей электронной почте

В результате хакерской атаки были взломаны до 90 аккаунтов электронной почты депутатов или служащих парламента Великобритании.
Об этом пишут европейские СМИ со ссылкой на The Guardian.
Число пострадавших меньше, чем многие ранее опасались, но в настоящее время ведется расследование потенциальной потери данных.
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Из-за этой хакерской атаки в качестве меры предосторожности членам палаты общин, пэрам палаты лордов и сотрудникам Парламента отключили удаленный доступ к рабочей электронной почте.
"Расследования продолжаются, но стало ясно, что менее 1 % из 9 000 аккаунтов в парламентской сети были скомпрометированы из-за использования слабых паролей, которые не соответствовали указаниям, издаваемым парламентской цифровой службой", - отметили в пресс-службе.
Напомним, Путин признал возможность атак российских хакеров.