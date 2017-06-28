Польша призывает остановить реализацию проекта "Северный поток-2"

Газопровод "Северный поток-2" является политическим проектом, его реализацию следует остановить.

Об этом во время заседания Совета по вопросам транспорта, телекоммуникации и энергии в Люксембурге заявил заместитель министра энергии Польши Михал Куртыка, сообщают СМИ со ссылкой на министерство энергетики РП.



"Наша дискуссия по газопроводу "Северный поток-2" свидетельствует, что сегодня мы можем говорить о нем исключительно как о политическом проекте. Мы должны принимать во внимание все последствия, которые он будет иметь для Энергетического союза и энергетической безопасности ЕС", - заявил польский чиновник.

По его словам, 13 из 28-ми стран ЕС обратили внимание на политический характер этого проекта. "Среди них Румыния, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Хорватия, Португалия. Все они отметили угрозы от его реализации", - подчеркнул он.

Куртыка напомнил позицию Польши в деле "Северного потока-2": проект должен полностью соответствовать европейскому праву, в частности, Третьему энергетическому пакету. Представитель польского Минэнерго подчеркнул, что введение различных юридических процедур для участка газопровода на территории стран ЕС и на морском его отрезке противоречит принципам открытости и прозрачности.

Он добавил, что позиция Польши в этом вопросе является однозначной: проект противоречит целям Энергетического сообщества.

"Нужно, чтобы ЕС в этом деле говорил одним голосом, который будет гарантировать, что возможное соглашение между Еврокомиссией и ЕС четко подтвердит: действующее право ЕС является обязательным для выполнения на всей протяженности газопровода", - подчеркнул заместитель министра энергии.

По его словам, в ситуации, когда вокруг газопровода столько противоречий, Европейский совет должен сказать свое слово, которое будет базироваться на консенсусе стран ЕС.

"Мы также обратили внимание на то, что в свете нечеткости юридических процедур, в рамках которых будет функционировать газопровод, нужно приостановить всякую деятельность, связанную с реализацией проекта", - заявил чиновник.

Напомним, представители польских властей неоднократно заявляли, что "Северный поток-2" является политическим проектом и они будут пытаться его заблокировать.