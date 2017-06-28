ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Евросоюз продлил на шесть месяцев экономические санкции против России.
Такое решение утвердил в среду Совет ЕС, сообщает "Укринформ".
"Совет ЕС 28 июня продлил экономические санкции, направленные против некоторых секторов экономики России, до 31 января 2018 года", - сообщили в руководящем институте ЕС.
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Как сообщается, это решение основывается на докладе президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель относительно имплементации Минских договоренностей.
Напомним, 22 июня страны Европейского Союза договорились продлить экономические санкции против России на полгода.