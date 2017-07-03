ОБСЕ осталась без руководителей

Сложившаяся ситуация свидетельствует о кризисе в организации

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе с 1 июля осталась без своего генсека.

Причина в том, что члены ОБСЕ не договорились о преемнике итальянца Ламберто Заньера, срок полномочий которого истек 30 июня.

Новый административный глава пока не утвержден, поскольку 57 членов организации, включая американцев и россиян, не достигли пакетного соглашения по назначению на ряд руководящих должностей, уточняет DW.

Сложившаяся ситуация свидетельствует о глубоком кризисе и расколе в организации.

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Помимо поста генерального секретаря остаются вакантными позиции руководителя Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, верховного комиссара по делам национальных меньшинств и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Наиболее вероятным преемником Заньера в должности генсека ОБСЕ является бывший постоянный представитель Швейцарии при этой организации Томас Гремингер.

Напомним, СБУ опровергает заявления террористов о подготовке провокации против миссии ОБСЕ.