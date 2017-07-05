По "делу Димы Яковлева" Россия обязана выплатить 75 тысяч евро

Постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Димы Яковлева вступило в силу.

Решение было принято в январе этого года.



Как сообщается на сайте страсбургского суда, который цитируют российские СМИ, Большая палата ЕСПЧ в составе пяти судей отказала в передаче 14 дел на пересмотр.

Среди перечисленных в документе дел упоминается и дело Димы Яковлева, в рамках которого ЕСПЧ признал неправомерным запрет России на усыновление российских детей гражданами США.



Теперь российская сторона в качестве возмещения морального ущерба должна выплатить 45 истцам из США 75 тыс. евро. Также власти РФ должны оплатить судебные издержки на сумму 13,6 тыс. евро.

Напомним, 1 января 2013 года в России вступил в силу "закон Димы Яковлева", который в ответ на американский Акт Магнитского запретил усыновление российских сирот гражданами США.

Законом вводится запрет на усыновление российских детей гражданами США, а также на деятельность на территории РФ органов и организаций по подбору и передаче детей на усыновление американским гражданам. Российско-американское соглашение об усыновлении прекратило свое действие.

Закон назван в память о двухлетнем российском мальчике, который погиб, когда приемный отец-американец запер его на солнцепеке в автомобиле, а также в память обо всех маленьких россиянах, погибших и пострадавших от рук приемных родителей в США.