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Главная » Мир » В Конгрессе США предлагают ввести санкции против РФ за невыполнение Договора о РСМД
В Конгрессе США предлагают ввести санкции против РФ за невыполнение Договора о РСМД
Getty Images

В Конгрессе США предлагают ввести санкции против РФ за невыполнение Договора о РСМД

Глава комитета по иностранным делам считает, что Россия игнорирует свои обязательства по соглашению

08.07.17 142
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Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс внес поправку в законопроект по обороне на 2018 год о введении новых санкций в отношении России за нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на The Hill.

"Ройс представил поправку к ежегодному законопроекту по оборонной политике, который, как ожидается, будет вынесен на рассмотрение палаты на следующей неделе", - говорится в сообщении.

По данным издания, конгрессмен предлагает ввести санкции в отношении отдельных лиц, которые помогают России разрабатывать основные системы вооружений, а также в отношении государств-спонсоров терроризма, которые покупают такое оружие.

Эд Ройс считает, что Россия в течение многих лет откровенно игнорирует обязательства в рамках по Договора о РСМД.

"И это еще один пример российской агрессии, которая подрывает глобальную стабильность", - отмечает конгрессмен.

Напомним, в законопроекте об обороне уже есть предупреждение о том, что если Россия нарушит Договор о РСМД и его требования в течение 15 месяцев с момента принятия законопроекта, то "по национальному законодательству США больше не будут связаны обязательствами, вытекающими из этого договора".

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